МИД РФ осудил заявления о нелегитимности президентских выборов в Сирии

Москва, 30 апреля. Заявления официальных лиц отдельных государств о нелегитимности выборов президента в Сирии являются актом грубого политического давления на Дамаск.

Министерство иностранных дел РФ опубликовало сообщение на официальном сайте, посвященное предстоящим президентским выборам в САР. В ведомстве заявили, что организация избирательной кампании в Сирии является исключительно внутренним делом страны и полностью соответствует требованиям Конституции 2012 года.

«В этой связи расцениваем прозвучавшие на днях из столиц ряда иностранных государств заявления о якобы нелегитимности предстоящих выборов как элемент грубого политического давления на Дамаск и очередную попытку вмешательства во внутренние дела САР», — говорится в тексте сообщения.

Ранее создание негативного фона вокруг выборов в Сирии осудил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя.