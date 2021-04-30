Любовь в долг: Сексолог объяснил, почему брошенные мужчины требуют вернуть подарки

Некоторые мужчины воспринимают разрыв отношений с женщиной как личное оскорбление или унижение. Поэтому, по их логике, вполне справедливо потребовать у бывшей возлюбленной компенсацию за «моральный ущерб». Об особенностях поведения таких мужчин ФАН рассказал сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук.

По словам специалиста, отчаяние брошенного иногда доходит до таких пределов, что он тут же забывает все слова любви, зацикливаясь лишь на собственной боли. Он всячески пытается ее компенсировать. Есть и те, кто руководствуются лишь материальной составляющей, отмечает сексолог. Такие мужчины пытаются «купить» любовь женщины, а когда отношения заканчиваются по ее инициативе, они требуют вернуть деньги за «товар, который не подошел». Хуже всего, добавил Кульгавчук, если экс-партнер еще и опускается до оскорблений.

«Некоторые мужчины воспринимают отказ продолжать отношения как оскорбление и унижение. Они не понимают, что отношения без восхищения, любви, уважения на самом деле не нужны и им самим. В этом случае такие мужчины опускаются до уровня оскорблений, унижений, при этом унижая на самом деле самого себя», — поделился мнением специалист.

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Сексолог отметил, что строить новые отношения таким мужчинам потом крайне сложно, так как они начинают воспринимать всех женщин как потенциальных охотниц за деньгами и подарками.

«Без психотерапевтической проработки такие люди начинают обобщать: «Все они такие», обкрадывая такой установкой самих себя. Важно уметь выбирать, беречь отношения и уметь расставаться, вспоминая хорошее, без проклятий в спину. Не нужно топтать грязной обувью свое прошлое», — советует сексолог.

Ранее сексолог, психолог Валентин Денисов-Мельников в разговоре с корреспондентом ФАН объяснил влечение мужчин к насилию и домогательствам.