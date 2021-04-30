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Бывший пресс-секретарь Киркорова рассказал о совместной работе с артистом

Шоу-бизнес
Бывший пресс-секретарь Киркорова рассказал о совместной работе с артистом
Prt Scr youtube.com  /  Филипп Киркоров

Филипп Киркоров — не просто артист, он настоящий эксперт в шоу-бизнесе. Об этом в комментарии ФАН заявил бывший руководитель пресс-службы народного артиста Антон Коробков-Землянский.

Эксперт рассказал, что Филипп Киркоров не придерживается никаких трендов. Он, как профессионал, сам задает новые модные тенденции.

«В какой-то момент он понял, что можно делать какие-то интересные коллаборации. Филипп один из первых в отечественном шоу-бизнесе начал работать с блогерами, с интернет-звездами. В этом плане он большой профессионал. Киркоров — не просто артист, он эксперт в шоу-бизнесе. Артистов много: у кого-то хороший голос, у кого-то — внешность, у кого-то — умение двигаться на сцене, держать зал и прочее, но мало артистов являются именно профессионалами», — объяснил журналист.

Коробков-Землянский отметил, что Киркоров много времени уделяет индустрии.

«Он следит за ведущими международными проектами, дружит со многими западными артистами, например с Селин Дион. Филипп постоянно держит руку на пульсе и понимает, какие тенденции набирают обороты. Несколько лет назад он делал шоу с создателем Цирка Дю Солей Франко Драгоне. Наверное, еще много лет в России не появится эстрадного шоу такого уровня. Филипп знает, что он делает, знает вкусы публики и знает, что понравится его поклонникам», — сказал он.

Экс-пресс-секретарь Киркорова рассказал о совместной работе с артистом
Prt Scr youtube.com  / Филипп Киркоров

Коробков-Землянский рассказал, что уже поздравил российского короля поп-музыки по СМС.

«Непростой год сейчас: кризис в связи с пандемией, все экономят. В связи с этим мое пожелание очень скромное. Я желаю Филиппу, чтобы песня, которую он продюсирует, с которой певица Наталья Гордиенко будет выступать от Молдавии на Евровидении, прозвучала три раза: в полуфинале, в финале и как песня-победитель Евровидения-2021 в Роттердаме», — отметил он.

Кроме того, журналист признался, что ему было интересно работать с артистом.

Экс-пресс-секретарь Киркорова рассказал о совместной работе с артистом
Prt Scr youtube.com  / Филипп Киркоров

«Всегда очень много поездок. Всегда разнообразные проекты, в которых Филипп участвует. Постоянно съемки, мероприятия, красные дорожки, музыкальные премии, фестивали и так далее. Практически 20 дней в месяц мы проводили в разъездах: гастроли, выступления на различных российских и международных фестивалях, съемки в разных городах. В таком жестком ритме Филипп живет уже много-много лет», — подчеркнул Коробков-Землянский.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей известный блогер Вадим Манукян объяснил популярность Филиппа Киркорова.

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