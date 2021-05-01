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Украинские призывники массово игнорируют службу в ВСУ

Украина
Украинские призывники массово игнорируют службу в ВСУ
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Региональные отделения комиссариатов при Министерстве обороны Украины бьют тревогу: только за месяц, прошедший с момента объявления очередного призыва в ряды вооруженных сил государства, на специальные сборные пункты явилось не более 15% молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Любопытно, что свое принципиальное нежелание становиться под военные знамена Украины выражают в основном жители западных регионов страны. При этом официальный Киев, пытающийся создать позитивный имидж ВСУ, грозит уклонистам «показательными расправами». Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент ФАН

В ходе весеннего армейского призыва минобороны Украины запланировало заполучить в свои ряды около 14 тысяч человек.

«Мы уменьшили [запланированные] показатели призыва на 6,5 тысячи потенциальных бойцов, поскольку увеличили количество контрактников, — говорится в обнародованном на днях заявлении Генштаба Украины. — На этом фоне предельная численность Вооруженных сил Украины остается в рамках международных договоренностей».

И далее официальный Киев резюмировал:

«Будем бороться за каждого молодого солдата в надежде сделать из него настоящего патриота».  

Украинские призывники массово игнорируют службу в ВСУ
Федеральное агентство новостей  / Леонид Андросов

Как показала практика, слово «патриотизм» в лексиконе многих нынешних украинских потенциальных новобранцев попросту отсутствует.

«Я не собираюсь бегать с автоматом и копать всякие траншеи, — сказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей житель Житомирской области Иван Васько. — Мне нужно зарабатывать деньги и кормить семью. Ни в Донбассе, ни в Китае за интересы наших (употреблено нецензурное слово) правителей я воевать не собираюсь». 

Подобные настроения царят и в других регионах Украины. В ряде районов Ивано-Франковской и Тернопольской областей в местные военкоматы не явился ни один призывник. При этом зачастую так называемые добровольные помощники военкомов (ДПВ), представляющие крайне правые националистические группировки, наталкиваются на яростный отпор местного населения. По некоторым данным, в Прикарпатье жители одного из сел силой отбили у рекрутской команды 19-летнего молодого человека.

«Пусть он лучше служит матери и отцу», — резюмировали селяне.  

На этом фоне показательно выглядит докладная записка, составленная одним из сотрудников отряда ДПВ в Волынской области.

«Из 50 человек [в регионе], подлежащих призыву в Вооруженные силы Украины, 48 выехали на сезонные работы в Польшу, — говорится в документе. — Еще двое — болеют».

Украинские призывники массово игнорируют службу в ВСУ
Федеральное агентство новостей  / Леонид Андросов

Доклады подобного содержания сегодня поступают практически из всех областей Украины, этому есть логическое объяснение.  

«Солдат украинской армии едва ли сможет рассчитывать на денежное довольствие даже в 2 тысячи гривен (около 5 тысяч рублей), — отметил в комментарии корреспонденту ФАН менеджер киевского агентства по подбору персонала Юрий Кирик. — При этом, занимаясь даже неквалифицированным трудом в Российской Федерации или странах ЕС, украинец может получать 20 тысяч гривен. Разве будет тот же украинский молодой человек тратить время и энергию на срочную службу в рядах армии?»

Как бы там ни было, а в минобороны Украины напомнили потенциальным уклонистам об административной и даже уголовной ответственности за отказ от «службы на благо родины». В оборонном ведомстве заявили, что за систематическое игнорирование требования явиться в военкомат призывнику грозят штрафы в размере до 10 тысяч гривен и даже тюремное заключение на два года. В отдельных случаях критика указанного призыва будет рассматриваться властями как «попытка дискредитации основ государственности». Впрочем, на эту угрозу у тех же уклонистов нашелся резонный ответ.

«Сначала нужно восстановить государственность: сейчас Украина является территорией, находящейся под внешним контролем», — резюмировал один из пользователей сайта в украинском сегменте интернета. 

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский клятвенно пообещал найти новые бюджетные средства для поддержки боеспособности и имиджа ВСУ. 

всу украина
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