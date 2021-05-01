Когда в доме появляется малыш, забот у мамы становится невпроворот, а времени для их выполнения все меньше и меньше, особенно если ребенок в семье уже не первый. Как же сделать так, чтобы малыш был рядом, видел маму и при этом занимался своими важными детскими делами? К тому же не за горами летний сезон, а это значит, что малыши получают возможность провести на свежем воздухе весь день. Самое время побеспокоиться о том, чтобы ребенка не покусали насекомые, чтобы он не ударился об острые углы мебели, не поранился опасными взрослыми предметами. Отличным выходом из таких ситуаций станет приобретение детского манежа — небольшого уютного и безопасного оазиса, в котором ребенок спокойно может провести и полчаса, и полдня. ФАН очень хочет, чтобы мама все успела,и предлагает свой обзор лучших детских манежей в 2021 году.

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Что такое манеж для детей и зачем он необходим?

Манеж представляет собой небольшое ограждение из мягких материалов — чаще сетку, натянутую на каркас, — создающее для маленького ребенка небольшое безопасное индивидуальное пространство внутри. Манеж можно использовать в квартире, равно как и вывозить его с собой в гости или на природу. Все чаще подобные небольшие огражденные площадки готовы предложить родителям и различные общественные заведения: кафе и рестораны, кинотеатры, супермаркеты, торговые центры и т. д. В таких манежах уже подросшие малыши могут провести время, пока мама и папа делают покупки или общаются с друзьями. Но сегодня мы будем исследовать характерные особенности и возможности манежей для самых маленьких, ведь с покупкой такого манежа времяпрепровождение ребенка дома, в гостях или на природе станет максимально интересным и безопасным, а родителям будет гораздо легче присмотреть за малышом.

Помещать ребенка в манеж рекомендовано с 4-месячного возраста. В этом случае уже к 7-9 месяцам малыш станет воспринимать его как миниатюрное личное пространство для игр и отдыха, в котором он хоть и находится на определенной дистанции от родителей, но все же пребывает в комфорте и безопасности. А вот на вопрос, к какому возрасту манеж наскучит именно вашему малышу, он сможет «ответить» вам сам.

Как выбрать правильный манеж?

Конструкция. Самая простейшая конструкция манежа для ребенка — это дно со стойками, обтянутыми сетчатым материалом. Основание также покрывается мягким материалом или же в комплект к нему идет небольшой матрасик. Но некоторые производители предлагают не просто манеж, а конструкцию 2 в 1, совмещая в нем кроватку, площадку для игр и множество дополнительных функций.

Детская кровать-манеж будет стоить заметно дороже, чем простые манежи. Но если можно приобрести конструкцию, объединяющую место для сна и развлечений, то почему бы не сэкономить, получая сразу два предмета в одни руки?

Манежи-кроватки, как правило, делают с двумя уровнями: на нижнем — игровая зона, на верхнем — место для сна. Такая конструкция разбирается, и со временем можно оставить лишь нижнюю ее часть.

Пеленальный столик до недавнего времени также требовал отдельного места в комнате. Современные манежи, укомплектованные пеленальными досками, легко решают эту проблему.

Большинство манежей складываются, о механизмах складывания и габаритах сложенных конструкций нужно читать в информационном блоке инструкции, прилагаемой к изделию. Это может быть манеж-книжка, складывающийся пополам, или манеж с механизмом типа зонтик. В сложенном виде манеж можно упаковать в сумку-переноску или убрать его в шкаф.

Если ваш малыш засыпает только при укачивании, то вам нужно искать манеж-кроватку с виброукачиванием. Интенсивность убаюкивания можно отрегулировать или даже выставить на режим легкого массажа.

Музыкальный блок обеспечит приятное звуковое сопровождение, успокоит и ребенка, и маму. Вместо музыки блок может также воспроизводить шум ветра или дождя, звуки морских волн или журчание ручейка.

Компании-производители в одной линейке могут предложить модели манежей для разного возраста: для крошечных карапузиков от рождения и для малышей-«подростков» от полугода. Возраст, до которого вы будете использовать манеж, зависит от веса ребенка: обычно в описании товара указана максимально возможная нагрузка, соответствующая, как правило, весу детей 3-4 лет.

С шести месяцев ребенок уже может сидеть и при помощи подручных средств вставать в полный рост и делать первые шаги. Поэтому побеспокойтесь о том, чтобы на бортиках манежа находились хватательные кольца, лучше — по всему периметру.

В зависимости от того, где и как вы будете использовать манеж, можно подобрать конструкцию на ножках или на колесах. Кроме того, для дополнительной устойчивости некоторые манежи укомплектованы стопорами. Если модель без колес, то это должен быть достаточно легкий манеж, чтобы его можно было перемещать без труда: в этом случае стоит обратить внимание на вес изделия.

Для поездок на природу ищите конструкцию с москитной сеткой или с прозрачным навесом. Либо выбирайте манеж с прозрачными боковушками, через которые вы сможете наблюдать за малышом и общаться с ним.

Мягкость в этом возрасте еще никому не помешала: дополнительные матрасики, мягкие бортики или подушечки — приятная опция в любом манеже.

Игровые манежи могут также иметь закрывающиеся и открывающиеся окошки, лазы, шторки, подсветку — словом, все, что нужно для того, чтобы комфортно спрятаться в манеже, как в домике-шалаше.

Материалы. При выборе манежа вам с большой вероятностью будут встречаться описания материалов, из которых изготовлены основание, стойки и сетка. На чем остановиться и что купить — манеж детский пластиковый или манеж, к примеру, деревянный — решать вам. Но в любом случае следует понимать, что конструкция манежа состоит как из твердых частей, например, дна, так и из мягких — текстильных.

Из чего чаще всего делают основание или дно манежа? Распространенным материалом является ДВП — древесно-волокнистая плита, которая получается путем горячего или холодного прессования древесного сырья. Другое его название МДФ — произошло от английского medium-density fibreboard. Древесноволокнистая плита прекрасно сохраняет тепло и выдерживает нагрузку ребенка до трех лет. Последние «версии» этого материала проходят строгую экологическую проверку, а для детских товаров требования еще выше. Как вариант, дно может быть пластиковым, но с дополнительным креплением.

Пленка ПВХ — полимерный водонепроницаемый материал, его полное название — поливинилхлорид. Такая пленка прекрасно тянется, долговечна и практична. В манеже ее используют для отделки дна и иногда бортиков. Ее легко очищать, она не пропускает влагу.

Текстильные детали покрывают все внутреннее пространство манежа, они должны быть изготовлены из особо прочных и при этом безопасных тканей. Сетка принимает на себя нагрузку, равную весу малыша. Лучше, если материал сетки будет упругий и при этом прозрачный. Через прозрачные стенки-окошки можно наблюдать за ребенком. Кроме того, дети — известные охотники пробовать предметы на зуб, поэтому выбирайте модели, где ткани пропитаны особым составом, препятствующим размножению бактерий и микробов.

Как бы то ни было, большинство экспертов рекомендуют при выборе манежа отдавать предпочтение цельному дереву — натуральному материалу, который, к тому же не должен быть обработан ни лаком, ни краской, ни каким-либо другим химическим покрытием. Ведь при прорезывании зубов детки часто склонны кусать и грызть каркас манежа, и даже небольшие фрагменты современных химических составов могут навредить здоровью малыша. С другой стороны, необходимо следить и за тем, чтобы поверхности и детали из натурального дерева были идеально отшлифованы, в противном случае малыш может пораниться или просто зацепиться за них и испугаться. То же касается и поверхностей манежей, основным «рабочим» материалом в которых выступает пластик.

Рейтинг лучших манежей для детей по версии ФАН

В нашем рейтинге-обзоре мы постарались собрать самые популярные модели манежей как известных брендов, так и менее именитых, но при этом гарантирующих качественную продукцию. Приятных вам покупок! Но помните: даже если вы приобрели самый комфортный, затейливый и безопасный в мире манеж, оставлять в нем малыша полностью без присмотра нельзя. Если вам все-таки потребуется ненадолго отлучиться, а присмотреть за ребенком некому, то в манеж целесообразно, по крайней мере, поместить видеоняню.

Манеж Babyton Классика 0001567

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Негабаритный и достаточно бюджетный манеж от компании Babyton предназначен для малышей от шести месяцев и до трех лет. Размеры приспособления — 105х70х79 см, высота в сложенном виде — 17 см. Основание манежа сделано из экологически безопасной ДВП, а каркас — из легких металлических стоек. Манеж обтянут прочными и упругими сетками. Дно дополнительно защищено пленкой ПВХ. Вес конструкции составляет 8 кг. Предназначен этот замечательный манеж для малыша, который уже в состоянии сидеть, ему будет удобно опираться на боковые сетки. Ухаживать за манежем Babyton достаточно легко, следует просто протирать его изнутри влажной губкой с любым моющим средством. К недостаткам модели можно отнести ее несколько жестковатое дно, на которое нужно дополнительно что-то подстилать, а также большой вес манежа, из-за которого его неудобно перемещать. Кроме того, определенные неудобства может вызывать отсутствие дополнительных ручек у бортиков изделия.

Манеж Happy Baby Alex Home коричневый/бежевый

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В отличие от предыдущей модели, данная конструкция являет собой не просто манеж, а целый домик для ребенка. Изделие действительно имитирует настоящий дачный домик с входной дверью, окошком, мансардой и даже почтовым ящиком. Причем окошко достаточно большое, предоставляющее прекрасный обзор и для мамы, и для малыша. Даже само по себе исследование малышом такого домика отлично развлечет его и надолго отвлечет от взрослых. Это подходящее место для игр и сна, манеж прослужит ребенку не один год.

Еще одна фишка этого домика-манежа — возможность подключить безопасную светодиодную лампочку и превратить его в место уединения. При этом размеры домика небольшие, площадь его основания составляет 100х93 см, а высота — 93 см. Расцветка материала неброская, манеж выполнен в натуральных оттенках — песочный, коричневый и зеленый. К вашим услугам — дополнительный матрасик для пола и кармашки, а вся конструкция удобно складывается и убирается в специальную сумку-переноску. Материалы манежа прочные, моющиеся, экологически чистые. Дверца домика может открываться и закрываться. К минусам модели можно отнести неровность дна, так как этот манеж представляет собой складывающуюся конструкцию. Кроме того, на некоторых моделях застежки-молнии могут слегка заедать.

Манеж-кровать Jetem С1

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Эта модель от компании Jetem представляет собой не просто обычный манеж, а роскошную сказочную кроватку-домик для самых настоящих маленьких принцев и принцесс. Внешне этот манеж-кроватка действительно больше похож на декорацию к диснеевскому мультику: нескучная расцветка, рисунки различных животных и человечков. Однако здесь есть где и разгуляться и поиграть: манеж имеет довольно большие размеры — 125х70х75 см, а конструкция выдерживает до 14 кг нагрузки.

Изделие имеет два уровня: нижний — сам манеж, также верхний — подвесной для младенцев. Чтобы создать легкий полумрак, можно опустить жалюзи. Конструкцию манежа легко перемещать и складывать (механизм складывания — зонт), в комплекте находятся москитная сетка и пеленальный столик. Предусмотрены также кольца для держания малыша и музыкальный блок, спрятанный в кармашке. Материал изделия прочный, ухаживать за ним легко. Словом, модель имеет продуманную и функциональную конструкцию. Один лишь минус этого изделия — высокая цена.

Манеж Lorelli Game Zone

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Как следует из названия, в этом манеже от Lorelli вашему ребенку будет не только безопасно, но и интересно. Находиться в нем намного занимательней, чем в обычной кроватке. Приспособление можно использовать с полугодовалого возраста и до трех лет. Нарядный изысканный дизайн этого манежа украсит любое пространство. Размеры будут комфортны для положения сидя, кроме того, малыш может упражняться в ходьбе: по периметру манежа предусмотрены кольца для держания. Ножки изделия устойчивые, все края сглажены. Сбоку есть окошко-лаз на молнии, через которое подросший ребенок может проникать в манеж самостоятельно. Конструкция складывается в компактную сумку для переноски, в комплекте есть матрасик, который можно разложить на траве. Тканевые детали легко моются. В числе минусов можно отметить отсутствие колесиков и слишком твердое дно: одного матрасика может не хватить. Кроме того, сборно-разборный механизм на новом манеже будет некоторое время достаточно жестковатым.

Манеж Capella Sweet Time Cosmocats

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Это манеж от Capella идеально подходит для любознательных, активных и непоседливых «космических котят» — малышей с самого рождения и до трех лет. Изделие отличается нежным воздушным дизайном и выполнено в серо-желтой неяркой расцветке. Эта модель манежа относится к средней ценовой категории, ее комплектация надежна, ничего лишнего. Каркас из металла и пластика выдерживает нагрузку в 14 кг, манеж устойчив, укомплектован колесиками и дополнительными ножками-стопорами под основанием, обтянут антибактериальным материалом. Сбоку конструкции расположен лаз для ребенка. Однако недостатком модели является сложность снятия тканевых деталей для стирки.

Манеж-кровать Noony Friends Monaco

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Манеж для маленьких королевских особ от рождения до трех-четырех лет. Это миниатюрный двухуровневый домик-дворец наделен всем необходимым для игр и отдыха. Из главных фишек — музыкальное сопровождение со звуками природы, подсветка и нарядный балдахин. Несмотря на довольно высокую стоимость манежа, сочетание цена/качество все же привлекает к этой модели многочисленных поклонников. Конструкция манежа надежная, модель обладает многофункциональностью и универсальностью. Среди дополнительных опций можно выделить систему виброукачивания с эффектом вибромассажа. Доска для пеленания прилагается, в комплекте также есть матрасик, антимоскитная сетка, оформленная в виде балдахина, и удобный чехол для переноски. Стенки манежа выполнены из крепкого текстиля. Манеж очень удобен для летнего сезона на даче. В числе возможных минусов можно отметить немного тугой ход колес.

Манеж-кровать CAM Sonno

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Это просторный манеж-кроватка для маленьких деток от рождения до двух лет от итальянского производителя Cam. Ценовая категория средняя, манеж укомплектован всем необходимым. Модель представлена в двух расцветках — бежевая и синяя, поэтому можно подобрать манеж под любой интерьер. Благодаря прозрачным боковушкам Cam Sonno очень удобно наблюдать за тем, чем занимается малыш. Манеж прекрасно подходит для игр и отдыха. Он устойчив, есть дополнительные центральные опоры, в сложенном виде удобно хранить в шкафу или гардеробной. Тип складывания конструкции — зонт. Однако этот манеж не укомплектован колесиками, кроме того, нет возможности снять с него текстильное покрытие для стирки.