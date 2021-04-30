Прокуратура Швейцарии подозревает главу Центробанка Ливана в хищении 300 млн долларов

Бейрут, 30 августа. Государственная прокуратура Ливана начала расследование против главы Центробанка страны Риада Саламе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Надзорные органы начали проверку после обращения Генеральной прокуратуры Швейцарии. В запросе говорится, что Риад Саламе похитил из ливанского бюджета более 300 млн долларов через фирму, принадлежащую его брату Раджи Саламе.

«В ходе расследования были опечатаны офисные помещения, которые занимал Раджи Саламе, компьютеры и файлы конфискованы», — добавляет Reuters.

Сам глава Центробанка Ливана опровергает все обвинения, от комментариев отказывается. Ливанская прокуратура на запросы журналистов не реагирует.

Швейцарское расследование

Генеральная прокуратура Швейцарии запросила у Ливана помощь в расследовании возможного отмывания денежных средств и хищения денег из запасов Banque du Liban (Банк Ливана).

«В швейцарском запросе утверждается, что Forry Associates — компания, принадлежащая Раджи Саламе и имеющая банковский счет в Швейцарии — получила 326 миллионов долларов от центрального банка в период с 2002 по 2014 г. Транзакции были помечены, как сборы и комиссии», — говорится в сообщении агентства Rueters.

Документ утверждает, что компания младшего брата главы ливанского Центробанка брала комиссию за продажу ливанских еврооблигаций и казначейских векселей. Причем большая часть платежей переводилась на банковский счет, открытый на имя непосредственно Раджи Саламе.

Помимо этого, в период с 2008 по 2012 год компания Forry Associates перевела более семи миллионов долларов на имя Риада Саламе.

Банкротство Ливана

Новость о расследовании в отношении главы ЦБ Ливана появилась на фоне экономического кризиса, который переживает страна в последние годы, фактически находясь на грани банкротства.

Федеральное агентство новостей /

В начале апреля валютный запас государства составлял 15,8 млрд долларов, из которых 15 млрд нельзя использовать ни на какие бюджетные нужды. По закону эти средства должны храниться на депозите. Оставшейся суммы может хватить только на выплату обязательных дотаций в течение двух месяцев.

Истощение финансовых запасов было вызвано остановкой притока вливаний из-за рубежа. Это спровоцировало сбой в работе банков. Чтобы решить проблемы, Бейрут был вынужден увеличить внешний долг страны.

Бунты

Власти попытались решить проблему при помощи девальвации национальной валюты. В конце февраля доллар стоил 8500 лир. Уже к 12 марта курс американской валюты вырос до десяти тысяч.

Отсутствие денег у правительства спровоцировало целый комплекс проблем. Централизованная система электроснабжения работает на износ, у коммунальщиков нет возможности починить вышедшие из строя агрегаты, так как комплектующие подорожали из-за скачка инфляции.

Подача электричества в дома сократилась до 4-5 часов в сутки. В остальное время владельцы домохозяйств используют домашние дизель-генераторы, которые не приспособлены для постоянной работы и тоже регулярно выходят из строя. Отремонтировать их у людей нет возможности, так как средний заработок в стране снизился с 800 до 100 долларов.

Социальная нестабильность вынудила людей выйти на улицы. По стране прокатились акции протеста. Демонстранты устраивали погромы в крупнейших городах. В Сайде и Триполи начались перестрелки и стычки с правоохранительными органами.

????????✊????: Yesterday anti-government protestors in #Lebanon demonstrated against corruption, the miserable economic situation, and declining standard of living.#أخبار_الساحة #LebanonProtest pic.twitter.com/nVZKMmroNT — Revolution Watch (@RevoWatch) March 11, 2021

В обществе усиливаются радикальные настроения. И в настоящий момент нет предпосылок улучшения ситуации. Может быть, именно поэтому глава ливанского Центробанка не комментирует расследование против себя. Инкриминируемые ему хищения 300 млн долларов могут спровоцировать очередную вспышку социальных протестов.