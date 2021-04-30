Россия и Эфиопия ведут переговоры о поставках вакцины «Спутник V»

Москва, 30 апреля. Переговоры о поставках вакцины против коронавируса «Спутник V» ведут Россия и Эфиопия, сообщил посол страны в РФ Алемайеху Тегену.

Соглашение о закупке препарата будет заключено в ближайшее время. Дипломат рассказал, что ожидает скорой регистрации «Спутника V» на территории Эфиопии, передает ТАСС. Страна также заинтересована в сотрудничестве с РФ для борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией, добавил Алемайеху Тегену.

Государство в Восточной Африке также нацелено на развитие сотрудничества с российской стороной в космической, добывающей отраслях, а также в торговле и информационных технологиях. Подписание с Росатомом меморандумы о взаимопонимании являются «значительным прогрессом», сообщил посол Эфиопии в России в интервью Finanz.

Минздрав Турции одобрил экстренное применение российского «Спутника V», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Регистрация препарата прошла в рамках ускоренной процедуры.