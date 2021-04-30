Около трети госзакупок в России пришлось на первый квартал

Москва, 30 апреля. Сдвиг госзакупок на первый квартал наблюдается второй год в России. В 2021 году на период с января по март пришлось около трети госзаказа.

Как пишет «Коммерсантъ», госкомпании концентрируют закупки в начале года, что может быть вызвано улучшением планирования и экономией на эффекте масштаба. На этом фоне государство и госкомпании демонстрируют устойчивый рост спроса, тогда как в коммерческом секторе закупки стали, наоборот, мельче, поскольку частный бизнес тратится только на действительно необходимое.

Объем закупок государства в первом квартале достиг 3,2 трлн рублей, что выше трети, чем весь объем госзаказа в 2020 году (11,1 трлн). По сравнению с первым кварталом прошлого года в этот отчетный период госзакупки в денежном выражении увеличились на треть и на 15% в количественном.

По мнению экспертов, наблюдаемое распределение закупок с пиками в начале и конце года может свидетельствовать о дифференциации заказчиков по уровню бюджетной дисциплины. Это обстоятельство, как считают авторы, создает возможность для фокусировки борьбы Минфина РФ с «бюджетным навесом» по мере набора данных о «проблемных» заказчиках.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров ранее заявил, что ожидает введения дополнительного запрета на госзакупки электроники из-за границы до конца 2021 года. Глава Минпромторга отметил, что в прошлом году ограничение допуска иностранной продукции на российский рынок увеличилось до 30%.