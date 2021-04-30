Военный эксперт объяснил, как НАТО планирует шпионить за ВМФ РФ при помощи Украины

Москва, 30 апреля. Североатлантический альянс организовал возведение военных баз на Украине, чтобы следить за Черноморским флотом РФ, считает военный эксперт Борис Рожин.

Система гидроакустического слежения, создаваемая военными специалистами из Великобритании, в скором времени появится в украинском Очакове, рассказал общественный деятель Алексей Селиванов. По его словам, монтаж оборудования производится на территории созданной ранее базы, а целью этой системы станет шпионаж за действиями кораблей ВМФ РФ при помощи Украина. Страны НАТО всерьез намерены закрепиться на украинских территориях, намереваясь развернуть в государстве собственную инфраструктуру, отметил главред информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в комментарии для Nation News.

Деятельность сил Североатлантического альянса на украинской земле не попадает под категорию обычных учений, считает эксперт. По его словам, подобная версия используется НАТО для того, чтобы обеспечить себе постоянное военное присутствие на Украине. Он подчеркнул, что при помощи такой ширмы становится возможным возведение баз в государстве.

«Британия руками Украины может устроить провокацию. Это часть системного процесса, нового создания холодной войны, мы это наблюдаем сейчас на территории Украины», — резюмировал Рожин.

Ранее жители Болгарии в ироничной форме «поддержали» Украину, призвав власти своей страны отправить Киеву в качестве военной «помощи» от НАТО пару надувных моторных лодок для «борьбы» с российскими ядерными субмаринами.