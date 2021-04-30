Дамаск заявил, что США попирают международное законодательство в Сирии

Дамаск, 30 апреля. США пренебрегли всеми международными нормами права, когда оккупировали восток Сирии. Власти САР глубоко обеспокоены беспределом в занятых американскими военными регионах.

Вашингтон проводит кампанию по очернению официального Дамаска на всей оккупированной ими территории Сирии. Об этом сообщил министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлуф. К его заявлению присоединился и глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

В совместном обращении они отметили, что на оккупированных международной коалицией во главе с США территориях Заевфратья местные жители страдают от пренебрежения самозванных властей и нарушения элементарных прав. В зоне контроля США находятся еще и два печально известных лагеря беженцев, где в совокупности проживают свыше 80 тысяч человек.

«Положение мирных жителей в лагерях «Эр-Рукбан» и «Аль-Хол» близко к гуманитарному кризису и усугубляется пандемией коронавируса», — говорится в заявлении.

При этом межведомственные штабы России и Сирии отмечают, что официальный Дамаск при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) приложил максимум усилий для того, чтобы обеспечить безопасный гуманитарный коридор для населения «Эр-Рукбан», и выполнил все взятые на себя перед ООН обязательства.

Ранее местные СМИ передавали, что в одной из сточных ям в лагере «Эр-Рукбан» нашли обезглавленные тела мужчины и женщины. После этого инцидента на территории лагеря объявили контртеррористическую операцию.