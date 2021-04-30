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Волков едва не забыл упомянуть Навального в ролике о роспуске штабов блогера

Общество
Волков едва не забыл упомянуть Навального в ролике о роспуске штабов блогера
facebook.com  /  Леонид Волков

Москва, 30 апреля. Соратник Алексея Навального Леонид Волков выпустил видео на YouTube-канале, в котором вспомнил о своих заслугах и достижениях, упомянув осужденного блогера в последний момент.

Не так давно Леонид Волков на Youtube-канале выложил видео, в котором объявил о роспуске сети региональных штабов блогера Алексея Навального (структурное подразделение ФБК1 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга). Затем он начал перечислять собственные заслуги. При этом о находящемся в колонии Навальном Волков вспомнил в последнюю очередь.

Журналисты обратили внимание на постепенный «переезд» стримов Леонида Волкова на канал «Навальный Live». По мнению представителей СМИ, это может быть связано с низкой активностью его аудитории. При этом сам он ранее признавался, что развитие собственного канала для него является более приоритетным. Однако после ареста Алексея Навального ситуация поменялась.

«На этой почве появились версии, что он осознанно захватывает медиаресурсы фонда и управление во всех связанных с главой ФБК структурах», — пишет «ПолитЭксперт».

Кроме того в прощальном ролике Волкова отсутствуют какие-либо упоминания о текущем состоянии здоровья Навального. Журналисты объяснили это тем, что он в очередной раз продемонстрировал заинтересованность в руководстве связанными с арестованным оппозиционером структурами.

Не так давно команда Алексея Навального анонсировала «новый политический проект» на смену ФБК. Бывший координатор его московского штаба Олег Степанов заявил, что вместе с коллегами планирует запустить новый большой политический проект.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

навальный волков фбк
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