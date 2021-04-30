Искажение истории ВОВ стало темой обсуждения на брифинге Медиагруппы «Патриот»

Санкт-Петербург, 30 апреля. Москва проявляет такт в общении с Западом, принижающим роль СССР в победе над нацистами в годы ВОВ, уверен учредитель и главред ИА «Ветеранские вести» Вячеслав Калинин.

Совместная деятельность Медиагруппы «Патриот» и региональных СМИ обсуждалась главой медиахолдинга Николаем Столярчуком и представителями масс-медиа из различных субъектов России в ходе брифинга под названием «От Калининграда до Владивостока». Кроме того, темой для беседы стали различные новости и перспективные проекты.

Калинин во время брифинга рассказал об издании «Ветеранские вести», отметив, что редакция поддерживает идеи патриотизма и традиционные ценности. Кроме того, он высказал свое отношение к попыткам Запада исказить историю Великой Отечественной войны и преуменьшить роль Советского Союза в победе над нацистской Германией. По его словам, Москва придерживается тонкого дипломатического курса в отношениях с зарубежными государствами, стараясь проявлять такт в общении с ними. Однако антироссийская позиция, которую занимают власти западных стран, является лишь продиктованной извне официальной линией, тогда как население этих государств не испытывает ненависти к РФ, уверен главред.

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«Официальные власти таких государств придерживаются диктуемых позиций, но люди положительно относятся к нам. Они смотрят наши СМИ», — сказал Калинин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о нежелании Запада воспринимать дружественный настрой России.