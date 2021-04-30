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Ольга Бузова нежно поздравила Киркорова с 54-летием

Шоу-бизнес
Ольга Бузова нежно поздравила Киркорова с 54-летием
Prt Scr instagram.com  /  @fkirkorov

Москва, 30 апреля. Популярная певица Ольга Бузова  поздравила с днем рождения народного артиста Филиппа Киркорова, которому 30 апреля исполнилось 54 года. Она нежно отозвалась об исполнителе.

Знаменитый артист получает поздравления от родных и близких, поклонников и коллег с самого утра. Звезды на своих страницах в Instagram публикуют снимки и посты, посвященные Киркорову. Не стала исключением и Бузова.

Судя по кадрам и высказываниям артистки, между ней и Киркоровым довольно теплые отношения. Вместе селебрити проводят время: смотрят кино и беседуют по душам. Видимо, Бузова в восторге от своего нового товарища.

«Мой король! С днем рождения! Спасибо тебе за тебя», — написала 35-летняя телеведущая.

Бузова разместила снимок, на котором в обнимку стоит с Киркоровым. Кадр был сделан на премии Cosmopolitan Man Awards.

Приятель Киркорова Николай Басков в день рождения также высказал слова восхищения. По его мнению, король эстрады непревзойденный и уникальный артист.

Теплыми словами отозвалась о Киркорове и певица Валерия. Артисты вместе заседают в жюри шоу «Маска». И, как говорит Валерия, благодаря проекту ей удалось лучше узнать певца.

киркоров бузова день рождения
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