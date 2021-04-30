Пентагон: США будут оказывать военную поддержку Афганистану после отвода войск

Вашингтон, 30 апреля. Вывод военных США из Афганистана не помешает продолжению оказания военной помощи стране, отметила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

Отвод войск должен состояться 1 мая. Однако, несмотря на данное событие, США все равно продолжат оказывать военную поддержку Афганистану, если он подвергнется атаке.

«Так что ответ на вопрос, планируем ли мы сохранить операционную возможность оказывать такую поддержку — да, планируем», — отметила Хикс во время интернет-семинара Аспенского института.

Однако она воздержалась от ответа на вопрос, какие проблемы могут возникнуть в Афганистане после вывода американских военных. Хикс лишь выразила надежду на то, что страна не станет «прибежищем для террористов».

При этом по мнению доцента кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Александра Перенджиева, под выводом военных из Афганистана Вашингтон скрывает крупную перегруппировку американских войск в Азии.