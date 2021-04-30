Жительница Ханты-Мансийска назвала плюсы «самозанятости»

Ханты-Мансийск, 30 апреля. Визажист, колорист и дизайнер по прическам из Ханты-Мансийска Ирина Власова в 2020 году стала самозанятой и нашла в новом формате работы ряд существенных плюсов.

В профессии женщина 18 лет, до 2020 года работала в окружной телерадиокомпании «Югра» гримером и дизайнером. Начать собственное дело хотела давно, но решилась после введения налога на профессиональный доход.

Просчитав финансовую модель, россиянка поняла, что быть «самозанятой» выгодно. Из очевидных плюсов она выделила 100% прозрачность в работе, свободу от бухгалтерской отчетности и легкость пользования сервисом «Мой налог».

Власова также отметила, что «самозанятость» дает хорошую возможность потренировать свои предпринимательские способности с минимальным риском.

«Это лучшее решение. Ничто так не мотивирует, как возможность получать удовольствие от результатов своего труда и радостных эмоций людей», — сказала она в комментарии Ugra-News.ru.

Для самозанятых в РФ действует упрощенная процедура оформления займов, они могут подать заявку через «Госуслуги», соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Кроме того, для таких граждан создали специальный портал. На платформе доступна актуальная информация, необходимая самозанятым и тем, кто только планирует зарегистрировать соответствующий налоговый статус.