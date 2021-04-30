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Власти Кении через год закроют два крупнейших лагеря для беженцев

Весь мир
Власти Кении через год закроют два крупнейших лагеря для беженцев
pexels.com  /  Photo by Ian Vedette Kafuna from Pexels

Найроби, 30 апреля. Кения собирается закрыть два лагеря для беженцев в 2022 году. Правительство африканской страны уже сообщило о решении Организации Объединенных Наций.

Кенийский министр внутренних дел Фред Матианги провел встречу с Верховным комиссаром по делам беженцев Филиппо Гранди, в рамках которой озвучил соответствующую инициативу. В центрах Дадааб и Какума, которые прекратят работу к июню будущего года, живут больше 410 тысяч человек.

Дадааб открылся еще в 1991 году. Он расположен всего в 70 километрах от сомалийской границы. Там беженцы спасались от военных конфликтов на Африканском Роге. В основном это выходцы из Южного Судана, Демократической Республики Конго и Сомали.

Лагерь остается самым крупным приютом для мигрантов. В 2020 году в нем проживали больше 218 тысяч человек. Какума, который начал работать в 1992 году, чуть менее населенный — 196 тысяч жителей. Он находится рядом с Южным Суданом и Угандой.

Власти Кении утверждают, что за 30 лет они и так сделали все возможное для поддержки иностранцев и больше не в состоянии обеспечивать минимальные стандарты, необходимые для жизни людей. Республика собирается отправить часть обитателей лагерей на родину, а другим предоставить жилье и работу.

«Среди предварительных мероприятий мы проводим репатриацию перемещенных лиц и социально-экономическую интеграцию некоторых из них. Людям выдадут разрешение на работу и проживание в Кении», — написал в Twitter Матианги.

Однако прекратить функционирование лагерей не так уж просто. Кенийский суд выступает против такого решения. Впервые о закрытии Дадааба заговорили еще в 2016 году.

Тогда опасения сил безопасности вызвало возможное проникновение боевиков из Сомали под видом беженцев. За последний год разногласия только обострились, и Могадишо вообще отказалась от дипломатических отношений с Найроби. Кенийские власти предупреждали о планах закрыть центр временного содержания еще в марте текущего года.

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