Определен топ автоновинок, которые ждут в России летом 2021 года

Москва, 30 апреля. Автоэксперты проанализировали рынок и составили топ из самых ожидаемых российских премьер лета текущего года.

На ближайший летний период многие производители запланировали вывод в продажу различных автоновинок. Больше всего в России ожидают выхода японского внедорожника Toyota Land Cruiser 300, уверены аналитики. Дебют авто планируется в августе.

«Автомобиль, сменивший поколение, получит ряд улучшений во внешности и внутреннем убранстве. Кроме того, внедорожнику будут положены новые силовые агрегаты», — пишет сайт Naavtotrasse.ru.

До конца лета на авторынок выйдет кроссовер Infiniti QX60. Машина заняла второе место в российском топ-3. Последняя строчка списка отошла отечественному авто Lada Granta. Его обновление также ожидается до начала сентября.

«Подержанные» автомобили быстрее прибавляют в цене, чем новые. Об этом заявили аналитики сервиса «Авто.ру». За первые три месяца 2021 года стоимость автомобилей на вторичном рынке увеличилась на 5,2%, когда новые машины подорожали за это время на 3,8%.