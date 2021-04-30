Власти Великобритании смягчили рекомендации для своих граждан по поездкам в РФ

Лондон, 30 апреля. Жители Великобритании могут больше не отказываться от полетов в Россию, следует из сообщения внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства.

Британские специалисты проанализировали ситуацию с распространением коронавируса в России и смягчили рекомендации по посещению страны. Ранее МИД Великобритании рекомендовал посещать РФ только в случае крайней необходимости.

Остальные ограничения по посещению России для британцев остаются прежними. Прибывающие из страны жители Соединенного Королевства обязаны предоставить свежий документ с отрицательным результатом теста на коронавирус, а также пройти двухнедельную самоизоляцию по прибытии домой, сообщает РИА Новости.

Ученые из Великобритании начали исследование возможности повторного заражения коронавирусом. Более 60 добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет согласились принять участие в эксперименте. Специалисты планируют завершить свою научную работу летом.