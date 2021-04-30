Таролог назвала черты характера будущего ребенка Арзамасовой и Авербуха

Москва, 30 апреля. Таролог Марианна Абравитова поделилась предсказаниями о будущем ребенке актрисы Елизаветы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха.

Абравитова назвала звездную пару гармоничной и отметила, что супруги очень подходят друг другу, несмотря на большую разницу в возрасте. По мнению предсказательницы, скорее всего, у Арзамасовой и Авербуха родится мальчик. Это может быть и девочка, но она, вероятно, будет обладать сложным характером, отметила таролог.

«Характер будет боевой, очень энергичный, очень экспрессивный, поэтому совет: направлять ребенка либо в спорт, либо в творческое русло, потому что этой энергии будет очень много, и справиться с этим ребенком будет крайне тяжело семи нянюшкам», — сказала Абравитова Пятому каналу.

По словам таролога, ребенок 26-летней актрисы и 47-летнего фигуриста будет обладать множеством талантов и, скорее всего, превзойдет своих родителей по популярности. Абравитова отметила, что сын или дочь звездных супругов будет отличаться харизмой и внешней привлекательностью, пишет «Вечерняя Москва».

Арзамасова и Авербух сами сообщили поклонникам новость о скором прибавлении в семье. Для актрисы это будет первенец, у спортсмена же есть сын Мартин от бывшей жены, фигуристки Ирины Лобачевой.