Доходы американцев растут после «коронавирусного» обвала

Вашингтон, 30 апреля. Бюро экономического анализа Министерства торговли Соединенных Штатов Америки отчиталось об изменении уровня доходов населения страны.

Показатель увеличился на 21,1% по сравнению с февралем 2021 года. Потребительские расходы в подотчетном периоде повысились на 4,2%. Опрошенные СМИ аналитики ожидали роста доходов населения США на 20,3%, а расходов — на 4,1%.

Также в министерстве пересмотрели динамику показателей доходов и расходов за февраль текущего года. Показатель упал на 7% в месячном выражении против заявленных ранее 7,1%, пишет «Прайм». Оценка расходов населения США осталась прежней — показатель повысился в последнем зимненм месяце на 1%.

Располагаемые доходы американцев в марте увеличились на 23,6% по сравнению с февралем. Показатель, выраженный с учетом стоимости доллара в 2012 году, — на 23%. Министерство объясняет тенденцию финансовой поддержкой Вашингтона, с помощью которой повысился размер социальных пособий.

Экономика Соединенных Штатов находится в «точке перелома». Об этом ранее заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.