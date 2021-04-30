ФАН публикует кадры с места аварии с пятью погибшими в Ставропольском крае

Ставрополь, 30 апреля. В распоряжении ФАН оказались несколько снимков, которые сделали после автокатастрофы на трассе Астрахань — Элиста. В результате происшествия погибли пять юных спортсменок.

В серьезное ДТП попали микроавтобус и КамАЗ. В одной из машин везли детскую баскетбольную команду. При происшествии погибли пять детей. Одного ребенка удалось реанимировать. Девять пострадавших в ДТП доставили в Грачевскую ЦРБ.

По предварительной версии, дорожный инцидент с печальными последствиями случился из-за водителя большегруза, который сделал неудачный маневр. В итоге машина опрокинулась и придавила микроавтобус.

На месте аварии продолжают работать сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Тренер команды также находится на месте трагедии, сообщал ФАН.