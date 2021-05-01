Шутники не пройдут: требования к участию в «Бессмертном полку» ужесточаются

Саранск, 30 апреля. В Мордовии, как и во всей России, шествие «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. В этом году требования к участникам значительно ужесточились.

Если в прошлом году организаторы ожидали не более 200 тысяч участников, то в реальности эта цифра достигла отметки в три миллиона. Жители России целых 20 дней следили за экранами. Поэтому новое онлайн-шествие каждый регион проведет отдельно. Кроме сайта «Бессмертного полка», информацию о ветеранах будут транслировать местные телеканалы.

«Чтобы зарегистрироваться, нужно заполнить нужную форму на сайте общероссийского движения. На обработку заявки уходит 2-3 дня. Модераторы смотрят, корректна ли фотография, а также внесенная информация. В прошлом году со стороны некоторых участников были замечены хулиганские выходки, когда они пытались разместить портреты основателя Третьего рейха и генерала-предателя рядом с нашими ветеранами», — рассказал ФАН директор Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 годов Николай Кручинкин.

Таких «шутников» со всей России нашлось около 20. За виртуальные «забавы» наказание весьма реальное. Одних псевдо-участников приговорили к 200 часам обязательных работ, других оштрафовали на 120 тысяч рублей. Кроме того, модераторы не допустят фото с сигаретами и алкоголем.

С портретами своих предков, воевавших против фашистских захватчиков, жители России смогут пройти 24 июня — в день проведения Парада Победы. Решение по проведению акцию каждый регион примет самостоятельно, в зависимости от эпидобстановки.

«Также 9 мая пройдут такие акции, как «Подарки ветеранам», «Окна Победы», «парад у дома ветерана», «Палисадник Победы», «Лес Победы», «Звонок ветерану». Каждый может выразить свою благодарность фронтовикам помощью, открыткой, песне и даже звонком. Ведь их лично посещать нежелательно. Участников Великой Отечественной войны нужно беречь», — добавил собеседник.

В саранском Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941-1945 годов развернется выставка, посвященная 80-летию 326 Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии, которая сформировалась в Саранске. В этом году столько же исполняется Сурскому оборонительному рубежу. Здесь же каждый желающий может принять участие в акциях «Судьба солдата» и «Свеча памяти».

Ранее ФАН писал, что ветераны Великой Отечественной из Мордовии получают «Письма Победы» от волонтеров.