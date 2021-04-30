Делегация миссии Африканского союза прибыла в Республику Чад

30 апреля, Нджамена. Делегация международной межправительственной организации Африканский союз прибыла в столицу Чада. Миссия занималась исследованием вопросов безопасности и политической ситуации в стране.

В день прибытия представителей организации между правительственными войсками и военно-политической группировкой «Фронт перемен и согласия в Чаде» (FACT) шли бои. В ходе столкновений вертолет Вооруженных сил (ВС) Чада разбился.

По данным ВС республики, причиной крушения машины стала техническая неисправность. Однако представители FACT утверждают, что это они сбили вертолет.

Ранее чадские власти призвали Нигер присоединиться к борьбе с повстанцами.