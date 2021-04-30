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АвтоВАЗ объявил о наборе инженеров для создания новых Lada

Экономика
АвтоВАЗ объявил о наборе инженеров для создания новых Lada
company.avtovaz.ru  /  Пресс-служба компании «АВТОВАЗ»

Москва, 30 апреля. Московский инжиниринговый центр АвтоВАЗа ищет инженеров-конструкторов. Соответствующее объявление появилось на посвященном работе компании канале.

АвтоВАЗ набирает специалистов по следующим направлениям: проектирование кузова автомобиля, деталей интерьера, шасси, узлов и агрегатов, электрооборудования, математическое моделирование и программирование систем управления. Помимо этого, завод ищет специалиста по разработке систем мультимедиа, телематики и помощи водителю.

Как отмечается в объявлении, кандидаты должны знать английский язык и иметь высшее техническое образование в сферах автомобилестроения или электроники. При этом размер заработной платы АвтоВАЗ не указывает.

АвтоВАЗ в апреле 2021 года объявил о намерении выпустить четыре принципиально новых модели Lada до 2025 года. Речь идет о Lada Granta второго поколения, новой Lada Niva и кроссовере C-класса.

Накануне в Сети появились рендерные изображения обновленной Lada Vesta FL. Предполагается, что автомобиль появится на рынке в следующем году.

автоваз автомобили lada
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