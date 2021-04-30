Николай Столярчук рассказал о сотрудничестве Медиагруппы «Патриот» с региональными СМИ

Санкт-Петербург, 30 апреля. Медиагруппа «Патриот» приветствует совместную работу с региональными изданиями. Об этом заявил руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Сегодня состоялась конференция, на которой Столярчук вместе с коллегами из разных регионов России обсудил совместную работу, а также новые проекты и актуальные новости.

В рамках мероприятия глава Медиагруппы «Патриот» рассказал, почему было принято решение о начале сотрудничества с изданием «Владимирские новости».

«Мы хотели показать, что интересная повестка присутствует не только в федеральных СМИ. Мы забываем о региональной повестке. Мы будем стараться чаще проводить такие брифинги и показывать разнообразные СМИ», — сказал Столярчук.

Как стало известно ранее, глава Медиагруппы «Патриот» объявил о начале сотрудничества с Eurasia Daily.