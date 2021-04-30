Московская биржа зафиксировала рост прибыли в первом квартале

Москва, 30 апреля. Чистая прибыль Мосбиржи за первую четверть года по МСФО увеличилась на 15,8%, до 6,835 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В то же время относительно последних трех месяцев минувшего года чистая прибыль упала на 0,2%. Базовая прибыль на акцию в рублях в годовом выражении возросла на 15,6%, до 3,03 рубля, следует из квартального отчета торговой площадки.

Операционные доходы биржи за год повысились на 7,2%, составив 12,856 млрд рублей. Комиссионные доходы продемонстрировали рост на 17%, до 9,252 млрд рублей.

Операционные расходы Мосбиржи за год увеличились на 23%, достигнув 4,524 млрд рублей. Однако показатель должен быть скорректирован на значительное высвобождение резервов на бонусы в базовом году, подчеркнул финансовый директор Московской биржи Максим Лапин.

Московская биржа намерена бороться с недобросовестными практиками на торгах. Их вероятность на фондовом рынке будет минимизироваться за счет этического кодекса, разработанного торговой площадкой совместно с Центробанком РФ и крупными участниками.