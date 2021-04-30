Немецкие СМИ описали катастрофические последствия войны между НАТО и Россией

Москва, 30 апреля. Публикации отдельных СМИ о возможности масштабного конвенционального конфликта между европейскими армиями НАТО и ВС РФ имеют мало общего с реальностью.

Об этом пишет «Царьград», обращая внимание на статью в немецком издании Handelsblatt. Ее автор фактически пригласил Польшу вступить в прямой вооруженный конфликт с Россией, при этом не гарантируя помощи этой восточноевропейской стране со стороны НАТО.

Обозреватели «Царьграда» пришли к консолидированному мнению о провокационном характере подобных статей, при этом раскрыв подлинную боеспособность европейских армий военно-политического блока.

«Война НАТО без участия США невозможна, а в Европе боеспособных армий нет… там (вместо полноценных вооруженных сил. — Прим. ФАН) куча секс-меньшинств... Они с нами воевать будут?» — задались риторическим вопросом эксперты телеканала.

Они высказали уверенность, что вмешательство Вашингтона в конфликт европейских стран Альянса с Россией быстро приведет к обмену ядерными ударами с неизбежным хаосом и одичанием всего европейского континента, а также самих США. Американское руководство прекрасно понимает всю опасность подобного сценария, резюмировали аналитики.

Ранее стало известно, насколько «мощное» вооружение поставят США Киеву для продолжения конфликта на востоке Украины.