Дочь Задорнова показала трогательное детское фото рядом с отцом

Валетта, 30 апреля. Дочь Михаила Задорнова Елена опубликовала в Instagram архивный снимок с отцом. Фотография очень понравилась поклонникам покойного писателя-сатирика.

На фотографии, сделанной в конце восьмидесятых, маленькая Лена сидит на коленях у родителя. Они оба позируют фотографу, разведя руки в стороны, словно чему-то удивляются. Под кадром Елена разместила стихотворение собственного сочинения.

«Без особенной причины/, вечность нравов подытожа. /Не под нравственностью тоже. /Мой отец огонь-мужчина! /Мой отец своей душою. /Брак с небес благословляет. /Неваляшку не валяя. /Видя искренность большою!» — написала наследница юмориста.

Поклонники расхвалили детское фото Елены, заметив, что она всегда была очень похожа на своего отца. Они также оценили ее поэтический талант.

«Маленькая Лена такая хорошенькая, вся в папу. Артистичная, смелая, искренняя. Нам очень не хватает Михаила, спасибо за ваши хорошие стихи, искра есть», — написала пользовательница.

Король юмора несколько лет боролся с онкологическим заболеванием, но в 2017 году болезнь победила. Артиста похоронили на кладбище Яундубулты в Юрмале. Его единственной наследнице Елене 31 год, она постоянно проживает на Мальте.

Ранее дочь Задорнова опубликовала в Instagram фото с ребенком. Подписчики решили, что это внук сатирика, которого Елена почему-то скрывает.