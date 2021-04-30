Танцор Красилов из клипа Little Big: Я планирую карьеру в кино

Москва, 30 апреля. Танцор Дмитрий Красилов, получивший известность благодаря участию в клипе группы Little Big на песню Uno, признался ФАН, что намерен реализоваться как актер.

Опыт у Красилова уже есть — он сыграл самого себя в комедии Марюса Вайсберга «Прабабушка легкого поведения. Начало». Кроме того, за его плечами эпизодические роли в телепроектах «Ивановы-Ивановы», «Клубаре», «Дылды» и других.

«Планирую [карьеру в кино] и иду к этому уже, — заверил Красилов корреспондента ФАН. — Работать вместе с Сашей Реввой, Мишей Галустяном и Максимом Лагашкиным, с которым мы тоже уже до этого пересекались на съемках, было интересно и очень-очень весело. Это люди, которые вечно высекают из себя энергию и передают другому».

Когда происходит симбиоз, 12-часовая смена пролетает максимально незаметно, добавил артист. Он также добавил, что советским фильмам предпочитает современные

«Я больше сторонник нового кино, — признался Красилов. — Очень любою экшн, когда много каких-то спецэффектов, взрывы и все такое. Мне нравится Бекмамбетов, но я давненько что-то у него ничего не видел, наверное, упустил…»

Дмитрий Красилов родился 22 июня 1994 года в Заринске. С детства он занимался эстрадными танцами. В 2016 году Красилов окончил Алтайский государственный институт культуры в Барнауле, став профессиональным актером театра и кино.

В 2017 году Дмитрий принял участие в четвертом сезоне проекта «Танцы на ТНТ», где вышел во второй тур. В марте 2020 года Дмитрий Красилов снялся в роли танцующего толстячка в клипе на песню «Uno», которую рейв-коллектив Little Big написал специально для «Евровидения-2020».