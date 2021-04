Ливни превратили пострадавший от вулкана Сент-Винсент в болото из жидкой грязи

Кингстаун, 30 апреля. Проливные дожди обрушились на покрытый вулканическим пеплом остров Сент-Винсент. Ситуация в зоне гуманитарной катастрофы сильно осложнилась, несмотря на то, что вулкан Ла Суфриер прекратил выбросы.

Всего за несколько часов на остров пролилось от 7,5 до 12,5 см осадков. По прогнозам, в ближайшее время может пролиться еще около 5 см, отмечает Associated Press.

Засыпанные пеплом дороги и города острова превратились в огромные болота из черной грязи. Местные власти в городах Сент-Винсента сообщают, что под массой воды и вулканических выбросов начали проваливаться крыши жилых домов, также отмечены оползни, разрушившие несколько мостов на острове. Столица Кингстаун оказалась затопленной в результате ливня.

В настоящее время сейсмологи фиксируют сигналы от значительного количества так называемых лахаров — оползней из вулканического пепла, который смешавшись с дождем превратился в вязкую жижу. В то же время вулкан Ла Суфриер на данный момент не демонстрирует значительной активности — хотя и спящим его назвать нельзя.

These aerial photos show the impact of volcanic ash on Sandy Bay, on the east coast (Windward side) of St. Vincent.Although there have been pauses in explosions the volcano is still dangerous as explosions can happen at any time with little warning.



Photos: Javid Collins, UWI TV pic.twitter.com/hOIrnPTUf9