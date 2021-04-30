Ливни превратили пострадавший от вулкана Сент-Винсент в болото из жидкой грязи

Кингстаун, 30 апреля. Проливные дожди обрушились на покрытый вулканическим пеплом остров Сент-Винсент. Ситуация в зоне гуманитарной катастрофы сильно осложнилась, несмотря на то, что вулкан Ла Суфриер прекратил выбросы.

Всего за несколько часов на остров пролилось от 7,5 до 12,5 см осадков. По прогнозам, в ближайшее время может пролиться еще около 5 см, отмечает Associated Press.

Засыпанные пеплом дороги и города острова превратились в огромные болота из черной грязи. Местные власти в городах Сент-Винсента сообщают, что под массой воды и вулканических выбросов начали проваливаться крыши жилых домов, также отмечены оползни, разрушившие несколько мостов на острове. Столица Кингстаун оказалась затопленной в результате ливня.

Life in St Vincent's "red zone" three weeks after the volcano https://t.co/mZ8gpd29mC pic.twitter.com/ZUHAMgpYMM — BBC News (World) (@BBCWorld) April 30, 2021

В настоящее время сейсмологи фиксируют сигналы от значительного количества так называемых лахаров — оползней из вулканического пепла, который смешавшись с дождем превратился в вязкую жижу. В то же время вулкан Ла Суфриер на данный момент не демонстрирует значительной активности — хотя и спящим его назвать нельзя.

These aerial photos show the impact of volcanic ash on Sandy Bay, on the east coast (Windward side) of St. Vincent.Although there have been pauses in explosions the volcano is still dangerous as explosions can happen at any time with little warning.



Photos: Javid Collins, UWI TV pic.twitter.com/hOIrnPTUf9 — CDEMA (@cdemacu) April 27, 2021

Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадинов Ральф Гонсалвес обратился к жителям острова с предупреждением о возможных оползнях-лахарах и наводнениях. Он отметил, что остров пережил несколько наводнений с 2010 по 2013 год — мосты и пути сообщения были восстановлены, однако потоки жидкой грязи могут стать для жителей острова серьезным испытанием.

Вулкан Ла Суфриер начал извергаться 8 апреля. В течение нескольких дней гора, которая занимает большую часть острова Сент-Винсент, выбросила огромное количества пепла — крупней шлейф дошел до расположенного в 170 км к востоку Барбадоса, засыпав его вулканическими выбросами. Помощь Сент-Винсенту оказали власти Мексики и Венесуэлы.

Ситуация очень быстро вышла из-под контроля, поскольку вулканические выбросы отравили запасы питьевой воды и привели к отключению электричества. Эвакуацию с острова было решено проводить на круизных лайнерах — однако власти (возможно, под давлением круизных компаний) настояли, что на корабли будут допущены только сент-винсентцы, прошедшие вакцинацию.