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Ливни превратили пострадавший от вулкана Сент-Винсент в болото из жидкой грязи

Весь мир
Ливни превратили пострадавший от вулкана Сент-Винсент в болото из жидкой грязи
Global Look Press  /  Algi Febri Sugita / Keystone Press Agency

Кингстаун, 30 апреля. Проливные дожди обрушились на покрытый вулканическим пеплом остров Сент-Винсент. Ситуация в зоне гуманитарной катастрофы сильно осложнилась, несмотря на то, что вулкан Ла Суфриер прекратил выбросы.

Всего за несколько часов на остров пролилось от 7,5 до 12,5 см осадков. По прогнозам, в ближайшее время может пролиться еще около 5 см, отмечает Associated Press.

Засыпанные пеплом дороги и города острова превратились в огромные болота из черной грязи. Местные власти в городах Сент-Винсента сообщают, что под массой воды и вулканических выбросов начали проваливаться крыши жилых домов, также отмечены оползни, разрушившие несколько мостов на острове. Столица Кингстаун оказалась затопленной в результате ливня.

В настоящее время сейсмологи фиксируют сигналы от значительного количества так называемых лахаров — оползней из вулканического пепла, который смешавшись с дождем превратился в вязкую жижу. В то же время вулкан Ла Суфриер на данный момент не демонстрирует значительной активности — хотя и спящим его назвать нельзя.

Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадинов Ральф Гонсалвес обратился к жителям острова с предупреждением о возможных оползнях-лахарах и наводнениях. Он отметил, что остров пережил несколько наводнений с 2010 по 2013 год — мосты и пути сообщения были восстановлены, однако потоки жидкой грязи могут стать для жителей острова серьезным испытанием.

Вулкан Ла Суфриер начал извергаться 8 апреля. В течение нескольких дней гора, которая занимает большую часть острова Сент-Винсент, выбросила огромное количества пепла — крупней шлейф дошел до расположенного в 170 км к востоку Барбадоса, засыпав его вулканическими выбросами. Помощь Сент-Винсенту оказали власти Мексики и Венесуэлы.

Ситуация очень быстро вышла из-под контроля, поскольку вулканические выбросы отравили запасы питьевой воды и привели к отключению электричества. Эвакуацию с острова было решено проводить на круизных лайнерах — однако власти (возможно, под давлением круизных компаний) настояли, что на корабли будут допущены только сент-винсентцы, прошедшие вакцинацию.

вулкан проливные дожди сент-винсент и гренадины
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