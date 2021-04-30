Столярчук напомнил о миссии Медиагруппы «Патриот»

Санкт-Петербург, 30 апреля. Информацией о развитии Медиагруппы «Патриот» поделился ее глава Николай Столярчук в рамках брифинга «От Калининграда до Владивостока».

Учредителями медиахолдинга выступили издания Федеральное агентство новостей, «Народные новости», «Политика сегодня». Медиагруппа «Патриот» стоит на страже информационного горизонта несмотря на санкции, рассказал Столярчук. Миссия МГ заключается в формировании благоприятной информационной повестки. Вторая цель — защита информационного суверенитета России, добавил он.

Несколькими днями ранее Медиагруппа «Патриот» объявила о сотрудничестве с межрегиональным холдингом PrimaMedia, представительство которого функционирует и на территории Кореи. Выпускаемые СМИ материалы пользуются интересом у читателей, сообщил генеральный директор PrimaMedia Виктор Суханов.

«Мы года два назад открылись, понятно, что контакты ограничены, но они развиваются. Филиал демонстрирует поступательное движение вперед», — сообщил Суханов о работе PrimaMedia в Корее.

В рамках брифинга «От Калининграда до Владивостока» Николай Столярчук обсудил с коллегами из разных регионов Российской Федерации совместную работу. Речь также зашла об интересных проектах и освещаемых журналистами новостях.