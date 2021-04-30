Импортозамещение инсулина растет в России

Москва, 30 апреля. Доля иностранных производителей снижается на фоне активного вывода на рынок новых дженериков отечественными поставщиками инсулина.

Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на информацию Headway Company. Там сообщили журналистам, что объем госконтрактов «Герофарм», крупнейшего отечественного поставщика инсулина, в прошлом году увеличился более чем вдвое. Показатель достиг отметки в 1,8 миллиарда рублей.

«Основную долю — 1,7 млрд руб.— компании принесли продажи аналогов лантуса и хумалога», — говорится в статье.

В свою очередь французская Sanofi и американская Eli Lilly сократили поставки продукции. Объемы снизились на 4%, до 9,1 миллиарда рублей, и в 2,2 раза, до 586 миллионов рублей соответственно. А «Герофарм» повысил долю в госзакупках препарата до 10,6%, против 4,6% в прошлом году.

Правительство Российской Федерации скорректировало реестр цен на важнейшие лекарства. Предельные отпускные цены на жизненно необходимые препараты теперь четко систематизированы ,что упростить деятельность фармацевтических компаний.