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Специалисты частично восстановили электроснабжение в столице ЦАР

Весь мир
Специалисты частично восстановили электроснабжение в столице ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 30 апреля. Компания Enerca продолжает устранять аварию на линии электропередач, которая оставила без энергии столицу Центральноафриканской Республики.

В прошлую пятницу, 23 апреля, сильный ветер и проливной дождь завалили пять опор, расположенных в деревне Данзи. Населенный пункт находится всего в 20 километрах от Банги, и через него проходит основная подача электричества.

Central African Energy (Enerca) делает все возможное, чтобы исправить поломку. Однако ремонтникам не хватает оборудования, и поэтому ликвидация аварии затягивается. Тем не менее специалисты восстановили уже две из пяти опор. Они смогут обеспечить только 13 МВт, а этого недостаточно для столицы.

Три из пяти опор пострадали серьезнее остальных, работу которых уже почти восстановили. На ремонт каждой конструкции потребуется минимум 60 дней. С инженерами ЦАР сотрудничают коллеги из Индонезии.

Центральноафриканские власти следят за ситуацией в Данзи. Недавно деревню посетил министр энергетики Гонтран Герберт Джоно Ахаба. Он приехал на место аварии в понедельник, 26 апреля, чтобы выяснить, что необходимо для скорейшего восстановления подачи электроэнергии.

Президент Фостен-Арканж Туадера посвятит второй срок развитию страны. Один из его проектов направлен на распределение сети и повышение объема генерации электричества. Реализация инициативы позволит избежать повторения таких ситуаций в будущем.

энергетика цар
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