Памятные монеты к Евро-2020 появятся в России

Москва, 30 апреля. Банк России выпустит памятные монеты, посвященные чемпионату Европы по футболу 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Серебряные монеты номиналом 3 рубля и золотые номиналом 50 рублей появятся в обращении 12 мая. Оборотную сторону серебряной монеты украсит логотип Евро-2020 и рельефное изображение стадиона в Санкт-Петербурге, который примет несколько матчей турнира. На обороте золотой монеты будет также изображен логотип чемпионата, но вместо стадиона на его фоне будут находиться символы Петербурга. Центробанк выпустит 8 тысяч серебряных монет и 2,4 тысячи золотых.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года был перенесен на 2021 год из-за пандемии COVID-19. Изначально предполагалось, что Северная столица примет три игры, однако УЕФА перенесла в Россию три матча из Дублина.

Банк России осенью 2020 года выпустил партию памятных монет, посвященных борьбе с коронавирусом. Монеты номиналом 25 рублей сделаны из медно-никелевого сплава, их тираж составляет 5 млн штук.