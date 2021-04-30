Красноярская школьница смогла отбиться от похитителя, ударив его в глаз

Красноярск, 30 апреля. СК расследует уголовное дело в отношении мужчины, который пытался похитить девочку и утащить за гаражи. Ребенок смог вырваться.

Инцидент произошел еще 19 апреля на улице Пролетарская у дома № 47. Злоумышленник подошел к ребенку и схватил за руку. Он начал тащить девочку в сторону гаражей. Школьница смогла ударить преступника в глаз, а, когда он ослабил хватку, вырвалась и убежала.

Девочка рассказала о случившемся родителям, а те обратились в правоохранительные органы. Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Похищение малолетней». Устанавливаются все обстоятельства преступления. Правоохранители ищут злоумышленника.

В Красноярске под стражу взят мужчина, похитивший восьмилетнего мальчика. Мужчина был судим за убийство, сообщал ФАН.