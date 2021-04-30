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Топ-5 женщин российского шоу-бизнеса, которые рано стали мамами

Шоу-бизнес
Топ-5 женщин российского шоу-бизнеса, которые рано стали мамами
Global Look Press  /  Alexander Keltik/Russian Look

Ранняя беременность — всегда страшно, поскольку это может заставить юную девушку попрощаться с детством и начать более сознательную взрослую жизнь, в которой нужно отвечать не только за себя.

Многие осуждают решение рано рожать, ссылаясь на то, что это поставит крест на саморазвитии и реализации планов. Но, несмотря на все слова против, многие девушки своим примером доказывают, что ранняя беременность — это не конец, а только начало.  

ФАН собрал топ-5 женщин русского шоу-бизнеса, которые рано стали мамами.

Лера Кудрявцева

Известная телеведущая Лера Кудрявцева, будучи еще студенткой факультета эстрады ГИТИСа, познакомилась с музыкантом группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. Он и стал отцом первого ребенка Кудрявцевой, которого она назвала Жаном в честь любимого актера телеведущей Жан-Клода Ван Дамма.

Сергей Ленюк был старше возлюбленной на пять лет, а их брак продлился всего два года. Сейчас Жану 31 год, у него есть ребенок, но официально он не женат.

Несмотря на то что трудности материнства настигли телеведущую в раннем возрасте, она не сомневается в том, что отлично справилась с этой миссией. До самого конца она оберегала сына от прессы и многочисленных слухов. Сейчас первенец телеведущей работает продюсером на канале НТВ.

Топ-5 женщин российского шоу-бизнеса, которые рано стали мамами
instagram.com  / @leratv

Анжелика Агурбаш

Белорусская и российская певица, актриса Анжелика Агурбаш стала матерью, еще не достигнув совершеннолетия. В 17 лет родилась ее первая дочь Дария, отцом которой стал режиссер Игорь Линевой. Эти роды никак не помешали ей спустя несколько месяцев одержать победу на минском конкурсе красоты, продемонстрировав безупречную фигуру.

Певица в интервью называла первое материнство сложным. Зная все, что ее ждет, она не побоялась пойти на это.

Сейчас у Анжелики Агурбаш уже трое детей (дочь Дария, сыновья Никита и Анастас), но это совершенно не мешает звезде выглядеть как ровеснице своей дочки.

Топ-5 женщин российского шоу-бизнеса, которые рано стали мамами
instagram.com  / angelicaagurbash

Наталья Водянова

Глядя на супермодель Наталью Водянову, сложно сказать, что она мама пятерых прекрасных детей. Первого сына Лукаса модель родила в 2001 году, тогда ей было 19 лет. Отцом мальчика и будущим мужем Натальи стал Джастин Тревор Беркли Портман.

Пара познакомилась в Париже, когда Водянова приехала туда работать по приглашению Viva Model Management. В то время ее модельная карьера только начиналась, поэтому Наталья работала до восьмого месяца беременности. Через год после родов возлюбленные сыграли свадьбу, а за девять лет брака Водянова родила еще двоих детей — дочь Неву и сына Виктора. Еще двоих детей супермодель родила во втором браке с французским предпринимателем.

Топ-5 женщин российского шоу-бизнеса, которые рано стали мамами
Global Look Press  / Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Слава

Анастасия Сланецкая, известная нам под псевдонимом Слава, родила первого ребенка в 18 лет — дочку Александру. Тогда она состояла в браке с ресторатором Константином Морозовым. Певица не раз признавалась, что планировала прервать беременность, но в последний момент передумала и никогда не жалела об этом.

Из-за трудностей бытового плана (певица с мужем жила у родителей) и катастрофической нехватки денег молодая пара решила разойтись. Сейчас Слава счастлива в браке с бизнесменом Анатолием Данилицким, от которого в декабре 2011 года родила вторую дочку Антонину.

Топ-5 женщин российского шоу-бизнеса, которые рано стали мамами
instagram.com  / @nastya_slava

Наргиз

Российская певица, рок-музыкант Наргиз Закирова никогда не скрывала, что троих детей родила от разных мужчин. Первая беременность случилась, когда певице было всего 17 лет. Отцом девочки Сабины стал узбекский рэпер Руслан Шарипов.

Наргиз не смогла простить мужу измену и, беременная вторым ребенком, иммигрировала в Америку, когда дочке было всего пять лет.

Известно, что сейчас Закирова воспитывает трех вполне взрослых и самостоятельных детей, а в 2019 году она призналась, что хочет взять ребенка из детского дома.

Топ-5 женщин российского шоу-бизнеса, которые рано стали мамами
facebook.com  / Nargiz Zakirova

Ранее ФАН составил топ-5 звездных пар, сохранивших брак после измены. 

шоу-бизнес топ-5
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