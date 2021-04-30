Уголовное дело возбудили после ДТП с пятью погибшими детьми в Ставрополье

Ставрополь, 30 апреля. Аварией с участием грузовика и микроавтобуса, которая случилась на трассе Астрахань — Элиста, занялся Следственный комитет.

Уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Прокуратура Ставропольского края сообщила, что в момент происшествия в микроавтобусе находились 18 детей, пять из них погибли. Остальные получили травмы различной степени тяжести.

По данным ГУ МЧС, сообщение об аварии поступило в 16:35 по Москве из Грачевского округа. ДТП случилось недалеко от населенного пункта Ямки.

Дорожное происшествие могло произойти из-за неудачного маневра КамАЗа — он опрокинулся и придавил микроавтобус, сообщал ФАН.