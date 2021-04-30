В Сети появились кадры тренировки военных ЮВО перед парадом Победы в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 30 апреля. Масштабная тренировка парада Победы в Ростове-на-Дону состоялась с участием авиации, парадных расчетов, а также салютного дивизиона, передает пресс-служба Южного военного округа.

В репетиционном процессе задействовали 63 единицы военной техники. Механизированную колонну возглавили танки Т-34 и боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша». Также в параде будут принимать участие самолеты Ту-134, Ан-26, Ан-12, истребители Су-27, Су-30СМ, Су-34 и другие. Телеканал «Звезда» поделился видеофрагментом.

В тренировочном процессе приняли участие более 3000 человек, из них порядка 2000 военнослужащих.

Ранее стало известно, что парад Победы в Санкт-Петербурге возглавит легендарный танк Т-34, а за ним проследуют бронеавтомобили «Тайфун-К» и «Тигр».