Мясо подорожало в России перед майскими праздниками

Москва, 30 апреля. В преддверии майских праздников в Российской Федерации стали расти цены на мясную продукцию. Речь идет в первую очередь о баранине и свинине, сообщают СМИ.

С конца марта стоимость свинины, кроме бескостного мяса, увеличилась на 1,7%, по информации Федеральной службы государственной статистики. Баранина за тот же период подорожала на 1,6%, пишет «Коммерсантъ».

«Рост цены на баранину перед майскими праздниками — прямое следствие ограничений на поставку этого мяса из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов», — уверены эксперты.

Однако в случае с мясом свинины речь идет уже о сезонном факторе. Подорожание этого продукта фиксируется аналитиками и участниками рынка ежегодно. К тому же на тенденцию оказывает влияние окончание Великого поста, которое совпало с длинными майскими выходными 2021 года.

Роспотребнадзор объяснил россиянам, как правильно выбрать качественное мясо для приготовления шашлыка. Продукт опасно покупать у уличных продавцов и в местах несанкционированной торговли, предупреждает ведомство.