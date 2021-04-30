В результате взрыва на востоке Афганистана погибли десятки человек

Кабул, 30 апреля. Мощный взрыв зафиксировали рядом с больницей в Афганистане. Сообщается о десятках погибших и пострадавших.

По предварительной информации, жертвами ЧП стали 30 человек. Еще 60 жителей Азии получили травмы. Не исключено, что количество пострадавших может быть еще большим, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

СМИ сообщают, что взрыв случился из-за бомбы в столице провинции городе Поле-Алам. Другие подробности трагедии пока неизвестны. На месте работают экстренные службы. Обстоятельствами происшествия занимаются специалисты.