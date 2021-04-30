Эксперты Popular Mechanics объяснили, зачем ВВС США «бойцы будущего»

Нью-Йорк, 30 апреля. Обострение конкуренции между ведущими мировыми державами за возможность доминировать в воздушном пространстве придает актуальность разработке истребителей шестого поколения.

Об этом пишет военный эксперт Кайл Мизоками для американского издания Popular Mechanics, пересказ статьи представляет «ПолитРоссия». Автор публикации уверен, что, вопреки малому количеству истребителей пятого поколения в ВВС всех стран мира, будущее принадлежит «новым бойцам», которыми он считает самолеты шестого поколения.

Они будут отличаться сразу несколькими преимуществами по сравнению с привычными истребителями, пишет Мизоками.

«Одна система (с функциями радиолокации, целеуказания, позиционирования и радиоэлектронной борьбы. — Прим. ред.) заменит сразу несколько систем и будет переключаться с одной задачи на другую в зависимости от ситуации», — поясняет автор Popular Mechanics.

При этом американские истребители шестого поколения смогут широко использовать системы искусственного интеллекта и будут сопровождаться беспилотными дронами, одиночными либо целой свитой, резюмирует эксперт.

Ранее сообщалось, как американские истребители пятого поколения F-35 не смогли угнаться за парой российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, став предметом насмешек в англоязычном сегменте Сети.