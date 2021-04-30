Amazon значительно нарастил прибыль на фоне пандемии

Нью-Йорк, 30 апреля. Размер чистой прибыли Amazon за 2020 год превысил суммарные доходы компании за три года до пандемии.

Резкий скачок потребительского спроса на услуги интернет-маркетов положительно повлиял на положение компании Amazon — чистая прибыль коммерческой платформы взлетела в несколько раз и превысила объем прибыли, полученной за три года деятельности до начала пандемии. Об этом пишет РБК.

Объем выручки Amazon уже в течение второго квартала подряд превышает 100 млрд долларов. По результатам финансового года, который закончился 31 марта, площадка отчиталась о получении чистой прибыли в размере 26,9 млрд долларов.

В MarketWatch выяснили, что в период с 2017 по 2019 в Amazon заработали 24,7 млрд долларов. Согласно статистике, Amazon увеличил выручку за I квартал 2021 года на 44%, до 108,5 млрд долларов. В прошлом году показатель находился на уровне 75,5 млрд долларов.

Американскую компанию Amazon возглавляет Джефф Безос. Журнал Forbes называет его самым богатым человеком в мире. Размер состояния юизнесмена оценивался в 201,7 млрд долларов 30 апреля 2021 года.

Безос, как выяснилось в начале апреля, пользовался услугами группировки Veritas в интернете, чтобы сохранить высокий уровень деловой репутации компании и отгородиться от критики.