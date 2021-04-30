Портрет певицы Монеточки появился в центре Нью-Йорка

Москва, 30 апреля. Билборд с изображением популярной российской певицы Монеточки появился в самом сердце Нью-Йорка. Радостной новостью звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Артистка призналась, что даже не могла мечтать о подобном. На новость о появлении своего огромного портрета она отреагировала такими словами: «Ваша крошка на Таймс-сквер!»

Звезда указала, что только 20% женщин работают в музыкальной индустрии. Она считает, что стереотипы сыграли в этом немаловажную роль, но Монеточка не особо горит желанием анализировать причины.

«Давайте постараемся быть честными и добрыми. Давайте расскажем дочкам и бабушкам о наших кумирах, поделимся с ними всем, что мы знаем о свободе. Попробуем принять наше культурное прошлое», — написала певица.

Компания Spotify запустила акцию Equal в поддержку женщин в музыкальной индустрии. Российскую певицу Монеточку порекомендовали к прослушиванию пользователям этого сервиса.