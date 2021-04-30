Россия и Германия готовят совместные проекты в области «зеленой» энергетики

Санкт-Петербург, 30 апреля. Компании Ленинградской области совместно с немецким бизнесом разрабатывают проекты в области «зеленой» энергетики и, в частности, водородного топлива.

Об этом в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказала директор ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области» Анастасия Михальченко. Она отметила, что экспорт водорода — одна из наиболее перспективных ниш в «зеленой» энергетике.

Сейчас в начальной стадии находятся четыре проекта по ветряным электростанциям, отметила Михальченко. По ее словам, это только начало. Сейчас Росатом как раз разрабатывает схему поставок, подчеркнула специалист. Роль Агентства экономического развития Ленобласти заключается в том, что оно выступает площадкой для сведения всех возможных игроков, объяснила директор учреждения.

Она рассказала, что в Ленобласти недавно появилась налоговая льгота для предприятий, внедряющих новые технологии. Участники специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0) получат следующие преимущества: снижение региональной налоговой ставки по налогу на прибыль организаций до 5%, а федеральной — до 0%, освобождение от уплаты налога на имущество организаций.

Агентство экономического развития Ленобласти собирается в мае провести встречи с немецкими бизнесменами по теме кооперации в области «зеленой» энергетики. По словам Михальченко, Ленинградская область может стать пилотным регионом по производству водорода. Особенность области заключается в ее географической близости к Европе, что открывает уникальные возможности для экспорта.

Компания «Русатом Оверсиз», входящая в Росатом, совместно с французским производителем промышленного топлива Air Liquide планирует построить на Сахалине комплекс по производству водорода. По предварительным данным, мощность проекта составит от 30 до 100 тысяч тонн водорода в год.