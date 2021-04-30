Звезды шоу-бизнеса поддержали Аниту Цой после смерти мамы

Москва, 30 апреля. В семье народной артистки России Аниты Цой случилось горе: она потеряла любимую маму Элоизу Санхымовну. Звезда эстрады сообщила об этом в Instagram.

Мать Аниты Цой скончалась 29 апреля в возрасте 77 лет. До своего 78-го дня рождения Элоиза Санхымовна не дожила всего три месяца. Певица не стала вдаваться в подробности о причинах смерти мамы. В последние годы она серьезно болела, долго лежала в больнице. Незадолго до смерти она сильно сдала, взгляд был потухшим.

В память о любимой маме Цой опубликовала видео с черно-белыми фотографиями. Звезды шоу-бизнеса выразили певице соболезнования и поддержали ее в этот трудный момент.

«Любимая, наши соболезнования! Земля пухом», — написал пародист Александр Песков. «Аниточка, родная, соболезную», — присоединилась к словам юмориста певица Зара.

Под постом также отметились супруга журналиста Дмитрия Диброва, композитор Игорь Николаев, певица Наташа Королева, белорусский вокалист Дмитрий Колдун и другие артисты.

В начале года Анита Цой потеряла отца, с которым никак не могла наладить отношения. Из близких людей у певицы остались только муж и сын.