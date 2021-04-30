Бывший замминистра из Удмуртии получил девять лет колонии за крупный «откат»

Ижевск, 30 апреля. Экс-министр культуры Удмуртии признан виновным в получении взятки. Преступление было совершено в 2019 году.

Чиновник занимал должность в региональном правительстве, а также руководил театром кукол. Учреждение культуры заключило с бизнесменом договор на поставку театральных кресел. Фигурант потребовал 10-процентный «откат» от суммы сделки. Предприниматель должен был отдать ему 280 тысяч рублей.

Оговоренную сумму коррупционер получил равными долями с разницей в полтора месяца. Во время второго эпизода чиновник был задержан. За крупное взяточничество он приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Осужденный обязан выплатить десятикратную сумму взятки.

Правоохранители возбудили в ХМАО уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления ПФР. Он подозревается в получении крупной взятки, сообщал ФАН.