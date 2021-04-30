Лена Миро пристыдила накинувшихся на Елену Проклову российских звезд

Москва, 30 апреля. Блогер Лена Миро не поверила актрисе Елене Прокловой, заявившей о домогательствах, однако обрушилась с критикой на защитников актера, которого стали подозревать в «ухаживаниях».

По ее мнению, Проклова «гениально» поступила, поделившись откровениями, а потом взяв паузу. За это время в Сети появились догадки, кто мог «ухаживать» за молоденькой актрисой. Пользователи, сопоставив какие-то данные, высказали предположение, что это был Олег Табаков.

При этом Проклова не выдала имя человека, который проявлял к ней «особое» внимание. Вместе с тем звезды, услышав в Сети фамилию легенды театра и кино, принялись защищать артиста и набросились на кинодиву, упрекая ее, что она порочит честь покойного человека. Не стала молчать на этот счет и Миро.

«[Актриса Лия] Ахеджакова сама решила, кто это был. <…> Да ты, Ахеджакова, уже все сказала — что тут добавить? Сама решила, сама приплела Табакова. Впрочем, и все остальные сделали то же самое — сдали покойного Палыча. Все на него подумали, включая [актрису, вдову Табакова Марину] Зудину. Вот лично я не верю Прокловой и не верила ей с самого начала. И потому Табакова не называла. А вот его коллеги, друзья и прочие, встав на его защиту, сами и опорочили его светлую память», — написала Лена Миро, пристыдив российских звезд, накинувшихся на Проклову.

Елена Проклова в эфире программы «Секрет на миллион» рассказала, что, когда ей было 15 лет, до нее домогался известный артист. Имени его она не назвала. Звезда решила поделиться такой историей, чтобы уберечь молодых девушек, которые могли бы оказаться в подобной ситуации.