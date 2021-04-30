Сергей Никоненко поделился эмоциями после получения специального приза на ММКФ

Москва, 30 апреля. Нужно не играть, а жить в образе. Об этом корреспонденту ФАН заявил народный артист РСФСР Сергей Никоненко, получивший специальный приз ММКФ имени Константина Станиславского «Верю».

Сергей Никоненко отмечен «За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского».

«Надо играть еще лучше, вот, что я испытываю. Не играть, а, как учил нас мой учитель Сергей Аполлинариевич Герасимов, жить в образе», — сообщил Никоненко.

На вопрос о ближайших проектах артист ответил уклончиво.

«Нужна хорошая драматургия, жду. Я отказался от очень многого, от многих предложений, потому что это все ниже уровня серьезной работы. Но я рад, что первые ласточки, первые предложения хорошей продукции уже поступили», — отметил собеседник ФАН.

Награду кинофестиваля артисту вручил президент киносмотра Никита Михалков. Получая приз, Сергей Никоненко со сцены заявил, что ему очень приятно получить награду от живого классика отечественного кино. Вместе с Михалковым они объявили о закрытии 43-го Московского международного кинофестиваля.

Сергей Никоненко родился 16 апреля 1941 года в Москве. В 1964 году окончил актерский факультет ВГИКа, а в 1971-м — режиссерский. С 1968 года является членом Союза кинематографистов.

Ранее Сергей Никоненко в эксклюзивном интервью ФАН рассказал, что у него никогда не было мысли уехать жить в другую страну.

Также артист прокомментировал скандальное признание актрисы Елены Прокловой.

Будучи режиссером, Сергей Петрович снял около двадцати кинокартин. Среди них — «Елки-палки!..», «Цыганское счастье», «Целуются зори», «Хочу вашего мужа», «Не хочу жениться!», «А поутру они проснулись», «Трын-трава» и другие.

Как актер снялся в более чем двухстах фильмах и телесериалах, включая эпопею «Освобождение», «Завтра была война», «Герой нашего времени», «Сталинград», «Зимний вечер в Гаграх», «Звонят, откройте дверь», «Классик», «Инспектор ГАИ», «Шестой», «Анкор, еще анкор!» и многие другие.