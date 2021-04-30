Сколько заработала «Медуза» на статусе СМИ-иноагента



Издание «Медуза»1 было включено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Несмотря на «потерю рекламодателей», за один день методом краудфандинга портал сумел собрать более трех миллионов рублей через криптовалюту.

Что случилось?

Ранее, 23 апреля, Министерство юстиции РФ включило зарегистрированную в Латвии компанию SIA Medusa Project в реестр НКО-иноагентов. На сайте ведомства указывается, что соответствующее решение принято во исполнение требований действующего законодательства страны. Издание намерено обжаловать решение в судебном порядке.



После внесения в соответствующий реестр, «Медуза» якобы потеряла рекламодателей, а с ними — возможность зарабатывать в привычном формате, сообщили в издании. Чтобы сохранить бизнес, «Медузе» пришлось закрыть офисы в Москве и Риге, перестать сотрудничать с внештатными авторами и сократить заработные платы на 30-50%. Несмотря на это, как пишут журналисты, долго издание работать не сможет.



Компания обратилась к своим читателям с просьбой оказать проекту поддержку одноразовыми или регулярными донатами. Редакция издания пожаловалась, что «бизнес», который выстраивался шесть лет, «был разрушен за один день».

Новостной ресурс принимает пожертвования в рублях, долларах и криптовалюте (Bitcoin, Etherium и BNB). Эта история спровоцировала обширный резонанс в средствах массовой информации. Лояльные несистемной оппозиции порталы, Telegram-каналы и сообщества начали рекламировать краудфандинговую кампанию «Медузы».

Сколько «Медуза» заработала на криптовалюте

В РБК указывали, что ежемесячная выручка с рекламы составляла около 20 млн рублей — без них портал не сможет существовать самостоятельно. По закону «Медуза» обязана на любом распространяемом материале ставить пометку иностранного агента. Пренебрежение этой мерой, в том числе при размещении рекламы, карается крупными штрафами.



Со момента объявления краудфандинговой кампании прошел один день. Редакция ФАН провела расследование, соотнеся самый дорогой вид рекламы на «Медузе», ее месячную выручку и сумму сбора донатов по состоянию на 30 апреля этого года. Выяснилось, что за сутки через одни лишь криптовалютные кошельки изданию удалось собрать более 3 млн рублей.

Так, согласно сведениям, собранным на сайте-сервисе Blockchain.info, сумма пожертвований в виде криптовалюты Etherium составила 1 млн 169 тыс. рублей.

Prt Scr blockchain.com /

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Выгодный статус

Анализ биткоин-кошелька «Медузы», в свою очередь, показал более существенный прирост: в середине дня 30 апреля сумма пожертвований составляла почти 2 млн рублей за 86 транзакций.Для сравнения: самый дорогой вид рекламы на сайте «Медузы» (один из множества позиций) представляет собой интерактивную игру. Администрация сайта пишет, что именно этот метод позволяет «легко и в увлекательной форме» донести до читателей идеи и ценности рекламируемого бренда. Стоимость такой услуги варьируется от 882 000 рублей и выше.Сложив суммы «криптовалютных донатов» в виде Etherium и Bitcoin, мы получили сумму, превышающую 3 млн рублей. Иначе говоря, один день краудфандинга принес больше средств, чем две рекламных публикации с самой высокой стоимостью.

Напомним, «Медуза» является оппозиционным изданием, последовательно выступающим с критикой в адрес российского правительства. Издание неоднократно уличалось в сотрудничестве зарубежными НКО, работающими на западные правительства. Этим объясняется негативная риторика редакции новостного ресурса в отношении РФ.



Внесение «Медузы» в реестр СМИ — иностранных агентов носит обоснованный характер, но в то же время действительно лишает издание определенных инструментов заработка. Однако нагнетаемая в средствах массовых информации истерия не предусматривает того факта, что один день «иноагентства» уже принес «Медузе» 3 млн рублей — существенную часть от месячной выручки.



Необходимо учитывать, что в данном случае речь идет только о теневом источнике финансирования. Пожертвования через криптовалюту полностью анонимны, отследить можно только сумму, поступившую на конкретный кошелек. При этом число разовых и регулярных «белых» пожертвований до подачи отчета в Минюст остается неизвестным.



Так или иначе, признание «Медузы» иностранным агентом несет для издания определенную финансовую выгоду. В то же время «клеймо» в виде маркировок под каждым материалом позволит предупредить читателей, что публикуемые латвийской компанией материалы могут быть заказными.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.