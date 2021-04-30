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Гогуадзе и Холодов в споре решили, нужно ли повышать штрафы за нарушение ПДД

Общество
Гогуадзе и Холодов в споре решили, нужно ли повышать штрафы за нарушение ПДД
Федеральное агентство новостей  / 

В России за прошлый год в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) погибло около 16 тысяч человек, еще 183 тысячи получили ранения. Поэтому дискуссии относительно мер, которые помогут сократить количество нарушений ПДД и смертельных ДТП, актуальны всегда. Прийти к какому-то единому мнению и что-то решить не удается. Кто-то предлагает увеличить штрафы, кто-то — усилить контроль, кто-то говорит о принципе неотвратимости наказания. Какие из этих мер будут наиболее эффективны? Надо ли действительно увеличить штрафы? Медиагруппа «Патриот» и ФАН организовали дебаты на эту тему, в которых сошлись член Общественной палаты России, вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов и проректор БГТУ «Военмех», политолог Марат Гогуадзе.

По мнению Александра Холодова, в нарушении ПДД большую роль не сумма штрафа, а неотвратимость наказания. 

«Любой штраф имеет несколько функций: первая — наказать, вторая функция — предупредительная. Человек за рулем должен понимать, что при нарушении правил его в любом случае оштрафуют. Сейчас есть автоматический радар, автомобилист все время предупрежден. Если их ставить в другие места, где происходят основные аварии, то люди будут снижать скорость», — сказал он.

Как слишком большой штраф, так и слишком маленький — нерабочие инструменты, уверен Холодов. Важен баланс. И сейчас этот баланс соблюден, поэтому повышения штрафов не требуется, считает он.

Марат Гогуадзе же уверен, что давно уже пора увеличить штрафы за нарушение ПДД. Последний раз это было сделано в 2008 году, эта мера тогда сработала, сказал спикер. Как отмечает политолог, необходимо не только увеличить сумму штрафа, но и ввести другие меры наказания.

«В Москве штрафы с маленькими суммами даже не платят, их надо ужесточать. Особенно за вождение в нетрезвом виде. Поймали один раз — увеличить штраф в 20 раз, второй раз — лишение транспортного средства», — заявил в ходе дебатов политолог.

Он привел в пример поведение наших соотечественников в Финляндии. Штрафы в этой стране могут нешуточно ударить по карману, поэтому россияне, пересекая границу, легко перестраиваются и становятся образцовыми законопослушными водителями. Поскольку уровень достатка у автовладельцев разный, Гогуадзе предложил привязать повышение взимаемых с нарушителя сумм к стоимости автомобиля.

«Злостные нарушители — это обеспеченные люди. Если человека несколько раз уже предупреждали, а он не снижает скорость, то нужно штрафовать. И не на 1000 рублей — это не деньги. Повышение должно быть адекватным. Можно сделать как в Европе — корреляция штрафа с зарплатой или стоимость машины», — сказал Гогуадзе.

А законопослушных граждан можно освободить от транспортного налога, считает эксперт. Гогуадзе также обратил внимание, что частая причина нарушений ПДД — это незнание правил, поэтому ко всем предложенным мерам надо добавить ужесточение контроля выдачи прав.
В ходе дебатов о повышении штрафов за нарушение правил дорожного движения каждый из оппонентов отстаивал свою позицию, приводя весомые аргументы. Кто из них был более убедительным, решат зрители и читатели Федерального агентства новостей.

В материале размещено видео и прикреплен опрос, в ходе которого любой читатель может выразить свое мнение и отдать голос за понравившегося спикера. Голосование продлится неделю, до четверга, 6 мая. В этот день мы объявим победителя и опубликуем анонс следующих дебатов, которые состоятся в пятницу, 7 мая.

пдд штрафы гогуадзе холодов
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